Uhićena 36-godišnjakinja u Trogiru: Policija oduzela više od kilograma amfetamina

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U subotu, 14. veljače 2026. godine postupali su prema 36-godišnjakinji za koju su utvrdili da posjeduje drogu amfetamin i od nje su oduzete četiri vrećice u kojima se nalazilo 36 grama droge.

U nastavku istraživanja od 36-godišnjakinje još 11 vrećica u kojima se nalazilo ukupno 1 kilogram i 133 grama droge amfetamin, a koju je oduzeta iz prostora koje 36-godišnjakinja koristi za stanovanje.