Uhićen 21-godišnji Hrvat u Dominikanskoj Republici

U zračnoj luci u Dominikanskoj Republici uhićen je 21-godišnji hrvatski državljanin kod kojeg je pronađeno 14 paketa kokaina. Mladić je drogu pokušao prokrijumčariti u ručnoj prtljazi na letu za Frankfurt, priopćile su lokalne vlasti.

Prema izvješću, djelatnici Nacionalne uprave za kontrolu droga (DNCD) prišli su mladiću na Međunarodnoj zračnoj luci Las Américas (AILA-JFPG) u pokrajini Santo Domingo na temelju obavještajnih saznanja. Njegova ručna prtljaga pregledana je rendgenskim uređajem, koji je u unutrašnjosti otkrio sumnjive obrise. Akcija je provedena u suradnji s pripadnicima Specijalnog korpusa za sigurnost zračnog prometa (CESAC) i carinskim inspektorima (DGA), a koordiniralo ju je Državno odvjetništvo.

Po nalogu nadležnog tužitelja i u prisutnosti osumnjičenika, obavljen je detaljan pregled prtljage. U crnom ruksaku pronađeno je 14 paketa omotanih plastičnim folijama različitih boja, u kojima se nalazio kokain.

Pravne posljedice i daljnja istraga

Uhićeni 21-godišnji Hrvat bit će tijekom izveden pred nadležni sud zbog kršenja Zakona o drogama. Državno odvjetništvo i DNCD pokrenuli su istragu kako bi identificirali i uhitili njegove potencijalne suradnike.

Ovo je drugi slučaj uhićenja hrvatskog državljanina u istoj zračnoj luci u posljednjih nekoliko mjeseci. Prije dva mjeseca policija je na aerodromu Las Américas privela hrvatsku državljanku koja se namjeravala ukrcati na let za Španjolsku. U njezinim koferima su pronađena četiri paketića kokaina.