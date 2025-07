Udovica Marka Babića doživjela nesreću: "Život je napisao malo drugačiji scenarij"

Arhitektica Tina Biloglav, supruga Marka Babića koji je 2023. izgubio bitku sa sarkomom, objavila je na društvenim mrežama da je prije tjedan dana doživjela nesreću i završila u bolnici, prenosi Jutarnji list.

"Plan je bio da se danas okupimo i uz lijepe razgovore da bude s nama. Život je napisao malo drugačiji scenarij pa sam prije tjedan dana imala nesreću i završila s frakturom kralježnice. Danas sam daleko od naših cura, od obitelji i nije lako, ali idemo naprijed.

Htjela bih se zahvaliti ovoj svojoj šogorici koja je bila uz mene cijelo vrijeme, dok smo čekali hitnu me hladila, bila sa mnom sve do bolnice, sa mnom se smijala, a kad bi me odvezli na CT i rendgen je plakala.

Zahvalna sam neizmjerno i na svim ljudima koji su mi došli u posjet, donijeli sve što mi treba i pazili na mene. Ponosna sam kakve ljude imam oko sebe", napisala je na Instagram storyju koji možete pogledati OVDJE.