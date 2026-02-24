U srijedu bez struje dijelovi Bola i Selaca na Braču

Iz Elektrodalmacije Split obavještavaju potrošače da će u srijedu, 25. veljače 2026., zbog planiranih radova doći do prekida u opskrbi električnom energijom na području otoka Brača.

U mjestu Bol struje neće biti od 9 do 10 sati, i to u ulici Rudina od broja 10 te u objektima škole, kina i vinarije. Kao razlog navodi se popravak kvara na razvodnom ormaru.

Na području Selca – zaseoci prekid je predviđen od 9 do 12 sati zbog radova na dalekovodu. Bez električne energije bit će područja: Nadsel, Nakal, Podsmrčevik, Osritke i Nagorinac.

Iz HEP-a napominju kako su moguća ranija uključenja bez prethodne najave.