U Splitu otvorena izložba 'Invazija': "Svi moramo biti svjesni ovog problema i reagirati na vrijeme"

U Prirodoslovnom muzeju Split u utorak je otvorena multimedijska izložba „Invazija – invazivne vrste na području Splitsko-dalmatinske županije“, koja na zanimljiv i edukativan način prikazuje svijet stranih biljnih i životinjskih vrsta što ugrožavaju domaće ekosustave.

Kroz interaktivne prikaze, videoprojekcije, muzejske preparate i žive primjerke, posjetitelji mogu doznati kako su se brojne vrste, zahvaljujući ljudskoj aktivnosti, proširile iz drugih dijelova svijeta te kakve posljedice to ima za prirodu, gospodarstvo i zdravlje ljudi.

Ravnateljica muzeja Sanja Bašić istaknula je kako invazivne vrste ozbiljno narušavaju prirodnu ravnotežu i predstavljaju prijetnju autohtonoj flori i fauni.

„Svi moramo biti svjesni ovog problema i reagirati na vrijeme. Izložba ima snažnu edukativnu ulogu – želimo posjetitelje naučiti prepoznati invazivne vrste i potaknuti ih da svojim ponašanjem spriječe njihovo širenje“, poručila je Bašić.

Viši kustos Tino Milat dodao je kako izložba donosi pregled najpoznatijih invazivnih vrsta s područja županije – od kopnenih i vodenih organizama do biljaka i morskih vrsta.

„Riječ je o vrstama koje su se uspješno prilagodile novim staništima i počele potiskivati domaće organizme, čime se smanjuje biološka raznolikost i mijenja izgled našeg okoliša“, kazao je Milat.

Muzejski savjetnik Nediljko Ževrnja upozorio je da najveći problem među invazivnim biljkama u Dalmaciji predstavlja pajasen, vrlo otporna vrsta koja se brzo širi i potiskuje zavičajnu floru.

„Nažalost, danas ga nalazimo gotovo posvuda – od planinskih padina do gradskih površina. Može se reći da je pajasen najopasnija i najraširenija invazivna biljka u Dalmaciji“, naglasio je Ževrnja.

Izložba „Invazija“ ostaje otvorena do kraja ožujka, a nakon nje će u muzeju gostovati postav „Kamenice davno nestalih mora“ Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. U rujnu iduće godine planirana je i nova velika multimedijska izložba posvećena gljivama našeg područja.