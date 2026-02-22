U ovoj prometnoj situaciju je vozač ključan. Mnogi ovo ne znaju, a bitno je u svakom trenutku vožnje automobila

Vozač je presudan faktor

U ovom primjeru, vrijeme reakcije + put kočenja rezultira zaustavnim putem od 40 metara. Put kočenja je znatno kraći na suhim i čistim površinama i energičnim aktiviranjem kočnice.

Budući da put kočenja uvelike ovisi o tome hoće li vozač normalno kočiti ili, u slučaju opasnosti, zaustaviti u nuždi, vrijedi sljedeće pravilo: kočenje u nuždi može prepoloviti put kočenja. Pri 50 km/h, put kočenja je skraćen na oko 12,5 metara u slučaju kočenja u nuždi. Zaustavni put je samo 27,5 metara.

Suprotno onome što mnogi vjeruju, put kočenja ne povećava se linearno, već kao kvadrat brzine: Ako udvostručite brzinu, put kočenja postaje četiri puta duži. Put reakcije linearno raste s brzinom.

Primjer izračuna pokazuje da zaustavni put prvenstveno ovisi o brzini kojom automobil vozi. No, to ovisi i o sposobnosti vozača da reagira, tehničkoj opremljenosti vozila – i stanju na cesti. Vozač je presudan faktor tijekom kočenja u nuždi, bitno je vrijeme reakcije i snaga pritiska kočnice. Zato budite koncentrirani i sjedite uspravno u automobilu – tako ćete reagirati brže.