U ovoj prometnoj situaciju je vozač ključan. Mnogi ovo ne znaju, a bitno je u svakom trenutku vožnje automobila

Kako izračunati put kočenja vašeg vozila? Jednadžba je jednostavna, a u nju treba unijeti i vrijeme reakcije, odnosno vrijeme koje je potrebno da pritisnete kočnicu, piše Revija HAK. Zaustavni put uključuje i prijeđenu udaljenost tijekom vremena potrebno vozaču da reagira. To traje oko 0,8 do 1,2 sekunde. Uz to, postoji udaljenost dok se kočnice potpuno ne aktiviraju (približno 0,2 sekunde) i udaljenost koju vozilo prelazi s punim pritiskom kočnice.
U ovom primjeru, vrijeme reakcije + put kočenja rezultira zaustavnim putem od 40 metara. Put kočenja je znatno kraći na suhim i čistim površinama i energičnim aktiviranjem kočnice.
Budući da put kočenja uvelike ovisi o tome hoće li vozač normalno kočiti ili, u slučaju opasnosti, zaustaviti u nuždi, vrijedi sljedeće pravilo: kočenje u nuždi može prepoloviti put kočenja. Pri 50 km/h, put kočenja je skraćen na oko 12,5 metara u slučaju kočenja u nuždi. Zaustavni put je samo 27,5 metara.
Suprotno onome što mnogi vjeruju, put kočenja ne povećava se linearno, već kao kvadrat brzine: Ako udvostručite brzinu, put kočenja postaje četiri puta duži. Put reakcije linearno raste s brzinom. Primjer izračuna pokazuje da zaustavni put prvenstveno ovisi o brzini kojom automobil vozi. No, to ovisi i o sposobnosti vozača da reagira, tehničkoj opremljenosti vozila – i stanju na cesti. Vozač je presudan faktor tijekom kočenja u nuždi, bitno je vrijeme reakcije i snaga pritiska kočnice. Zato budite koncentrirani i sjedite uspravno u automobilu – tako ćete reagirati brže.
