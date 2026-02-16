U Dugopolju zaustavljeni navijači. 20-godišnjak uhićen, evo što je sve imao kod sebe

Policijski službenici su jučer, 15. veljače 2026.godine tijekom obavljanja poslova kontrole vozila i vozača na području Dugopolja postupali prema 20-godišnjaku koji se nalazio u vozilu s još četiri navijača. Obavljenim vizualnim pregledom osoba i vozila u vozilu je uočena plastična vrećica u kojoj su bila vidljiva pirotehnička sredstva.

Od 20-godišnjaka je oduzeto osam komada pirotehničkih sredstava P1 (ručne brodske signalne baklje) i P2 (crvene signalne rakete s padobranom). Navedena pirotehnička sredstva prilikom aktivacije razvijaju visoku temperaturu radi čega takva sredstva predstavljaju neposrednu opasnost za živote osoba i imovinu, dok proces izgaranja stvara gust i toksičan dim što je posebno opasno kada aktivaciji nazoči veći broj građana.

Uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te izrekne i zabrana prisustvovanja određenim sportskim događajima na godinu dana.