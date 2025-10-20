Policija u Dalmaciji zatekla prostitutke na djelu

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske državljani Brazila, muškarac u dobi od 44 godine i 35-godišnjakinja, sumnjiče se za kazneno djelo „Prostitucija“.

Naime, nakon što su policijski službenici Službe kriminalističke policije u srpnju prošle godine u jednom apartmanu u Dubrovniku zatekli dvije ženske osobe, također državljanke Brazila, u odavanju prostituciji, proveden je postupak njihovog protjerivanja i dvogodišnje zabrane ulaska i boravka na području Republike Hrvatske. Osim toga, prekršajno su sankcionirane sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su osobe koje su organizirale prostituciju spomenutih brazilskih državljanki.

Utvrđeno je kako se radi o gore spomenutom dvojcu koji su ih u lipnju prošle godine vrbovali za bavljenje prostitucijom, nakon čega su preko specijaliziranih internetskih stranica oglasili njihove usluge, te im u konačnici dogovarali pružanje seksualnih usluga s klijentima na području Dubrovnika u nekoliko različitih apartmana.

Stečenu protupravnu imovinsku korist su međusobno dijelili prema dogovoru.

Obzirom da su prijavljeni državljani Brazila trenutno nedostupni policijskim službenicima RH, za njima je raspisana potraga s mjerom uhititi.