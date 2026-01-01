U 5 ujutro policija ga je isključila iz prometa zbog gotovo promila alkohola, u 8.30 sati sletio je s ceste. Suvozač je preminuo

Danas, 1. siječnja oko 8:30 u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti, 28-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom koprivničke registarske oznake za vrijeme kada mu je naredbom o određivanju mjere opreza određena mjera zabrane upravljanja motornim vozilima jer su ga policijski službenici istog dana u 5 sati zaustavili u Koprivnici u Ulici Josipa Vargovića te isključili iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola od 0,92 promila, izvijestila je PU križevačko-koprivnička.

Zbog nepropisne i neprilagođene brzine kretanja vozač je automobilom udario u rubni kamen te sletio van kolnika i udario u stablo.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 20-godišnji suvozač, dok je 21-godišnji putnik zadobio teške tjelesne ozljede.

Vozač je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, vađena mu je krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, kao i radi utvrđivanja prisutnosti opojnih droga u organizmu.

Tijelo preminulog 20-godišnjaka je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.

Za vrijeme obavljanja očevida za sav promet bila je zatvorena Bjelovarska cesta u Koprivnici te se promet odvijao okolnim ulicama.