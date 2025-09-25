Tužna vijest: Umrla 14-godišnja influencerica Zuza Beine. Pratilo ju više od dva milijuna ljudi na TikToku

Umrla je influencerica Zuza Beine, poznata po dokumentiranju svoje borbe s akutnom mijeloičnom leukemijom (AML) na društvenim mrežama. Imala je 14 godina.

"Slomljenih srca objavljujemo da je Zuza preminula jučer ujutro", poručila je njezina obitelj u objavi na društvenim mrežama 23. rujna, uz fotografiju nasmiješene tinejdžerice na plaži. "Od svojih 14 godina, 11 je provela s nemilosrdnim rakom, a ipak je živjela ispunjenije i zahvalnije od većine. Njezino postojanje zauvijek nas je promijenilo, a njezina smrt će to također učiniti."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nije slučajno da njezin posljednji video bilježi ono na čemu je bila zahvalna - svjedočanstvo života ispunjenog i ljepotom i patnjom", nastavili su. "Više od svega, željela je biti normalno, zdravo dijete. Ali ono što je njezin život učinilo tako lijepim bilo je to kako je naučila suočiti se s najtežim okolnostima, poput svoje bolesti, i ipak živjeti punim plućima."

Bolest joj je dijagnosticirana kad je imala tri godine

Zuza, kojoj je bolest dijagnosticirana kada je imala samo tri godine, nedavno je na društvenim mrežama podijelila razmišljanja o svijetlim trenucima svog života. U videu objavljenom 20. rujna, istaknula je kako su joj se "svakodnevne stvari koje mnogi ljudi često uzimaju zdravo za gotovo" najviše urezale u pamćenje, dok je prikazivala fotografije s obitelji i prijateljima, piše Index.

Samo nekoliko dana ranije, 18. rujna, Zuza je iskreno progovorila o teškim trenucima svoje zdravstvene borbe, priznavši da se nedavno nije osjećala "najbolje fizički i mentalno".

"U posljednje vrijeme osjećam toliko boli", rekla je u videu. "Stalno sam na lijekovima protiv bolova jer me tijelo boli tako, tako, tako jako." Zbog toga je provela dva dana u bolnici na terapiji, nakon čega je puštena na kućnu njegu. U istoj objavi odgovorila je i na kritike da njezin sadržaj govori "samo o raku".

"Živim s boli neprestano, na dnevnoj bazi, i tako izgleda moj život", objasnila je. "Nije uvijek lijepo i nije uvijek slatko jer sam iskrena s vama i ovako izgleda moj život." Svoju je poruku završila optimistično: "Nadam se da ću se uskoro osjećati bolje. Ali ispričavam se ako nisam dosljedna. Toliko vas volim."

Podizanje svijesti o raku kod djece

Zuza je svoju platformu koristila kako bi podigla svijest o raku kod djece. Na Instagramu je imala dva milijuna pratitelja, a na TikToku 2.4 milijuna. U intervjuu za lokalnu TV postaju TMJ 4 u Milwaukeeju 2023. godine, objasnila je svoje motive.

"Pokrenula sam svoj Instagram jer sam željela podijeliti svoje putovanje s drugim ljudima", rekla je tada. "I željela sam pomoći drugoj djeci koja su prolazila kroz isto što i ja."