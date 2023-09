TUGA U OBITELJI NAŠE PJEVAČICE: ‘Bio je najbolji. Počivao u miru Božjem'

Pjevačica Marija Husar Rimac na Instagramu se oprostila od oca svog supruga Vjekoslava, odnosno svekra Nike, po kojem je njen mlađi sin dobio ime.

Objavila je njegovu crno-bijelu fotografiju uz koju je napisala: 'Niko. Otišao je moj svekar. Najbolji djed, tata, prijatelj, najbolji svekar. Počivao u miru Božjem'.

Marija i suprug Vjekoslav početkom mjeseca obnovili su bračne zavjete u Kani. Pjevačica je na Instagramu podijelila fotografiju emotivnog čina.

'Mjesto gdje je Isus učinio prvo javno čudo. Na svadbi je vodu pretvorio u vino. Nas dvoje i ostali parovi danas smo imali svoju Kansku svadbu', napisala je.

Otkrila je i da su posjetili baziliku u Nazaretu.

Marija i Vjekoslav vjenčali su se lipnju 2009. u crkvi svetoga Petra i Pavla pri Franjevačkom samostanu na Gorici u Livnu. Njene kume bile su Nina Badrić i Kristina Renić, dok je njemu kum bio Neven Jurić. Roditelji su dva sina, Ivana i Nike. Niku je rodila s 46 godina.

'Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala sam 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna, porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam - i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju', rekla je Marija pa dodala: 'Plakala sam, sjećam se, postoji video, Vjeko me snimio gdje gledam u test, on je bio jadan sav zbunjen, što to znači, što znači ova crtica, ja kažem - trudna sam', ispričala je, piše Story.