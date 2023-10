TUGA U GLUMAČKOM SVIJETU Preminuo glumac kojeg smo gledali u popularnim filmovima

Keith Jefferson, glumac koji je radio s Quentinom Tarantinom na filmovima 'Django Unchained', 'The Hateful Eight' i 'Once Upon a Time in Hollywood' preminuo je u dobi od 53 godine

Jefferson je umro u četvrtak, rekla je njegova predstavnica Nicole St. John za The Hollywood Reporter.

Glumac je u kolovozu otkrio da mu je dijagnosticiran rak, piše 24 sata.

- Svako malo Bog će vam dati izazov i prepustiti vama da ga riješite. Kada mi je prvi put dijagnosticiran rak, morao sam stati i nisam htio dijeliti ni s kim. Ni s mojom obitelji. Danas sam konačno na mjestu za dijeljenje jer moja vjera postaje sve jača - napisao je tada.

Od glumca se oprostio i Jamie Foxx.

- Ovo jako boli. Tvoje srce je bilo čisto, tvoja ljubav je bila neizmjerna, a ti si bio nevjerojatna duša. Svima češ nam jako nedostajati. Trebat će dugo vremena da ovo zacijeli. Doviđenja moj prijatelju. Volim te - napisao je na društvenim mrežama.