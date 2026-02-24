Tuga na splitskom Sveučilištu, oproštaj od prof. Perice Cetinića: "Hvala za viziju, energiju, povjerenje u mlade ljude, za poštenje i ljudskost"

S dubokim poštovanjem i zahvalnošću u ponedjeljak 23. veljače Sveučilište u Splitu se oprostilo od prof. emeritusa Perice Cetinića, koji je svojim predanim radom ostavio neizbrisiv trag u razvoju ribarstvene znanosti i tehnika ribolova u Hrvatskoj. Kao jedan od utemeljitelja Sveučilišnog odjela za studije mora, dao je izniman doprinos njegovu razvoju, oblikujući ga u prepoznatljivo središte znanstvene izvrsnosti i stručnog obrazovanja u području ribarstva i marikulture.

Biranim riječima o cijenjenom profesoru Cetiniću govorili su prof. dr. sc. Dragan Ljutić rektor Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Maja Krželj, pročelnica Sveučilišnog odjela za studije mora, prof. dr. sc. Alen Soldo sa Sveučilišnog odjela za studije mora, dr. sc. Leon Grubišić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo i prof. dr. sc. Ivan Pavić, nekadašnji rektor splitskog sveučilišta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Tijekom dugogodišnje akademske i znanstvene karijere, prof. emeritus Cetinić isticao se znanjem, predanošću i vizijom te je trajno obilježio razvoj našeg Odjela i hrvatske ribarstvene znanosti. Njegov profesionalni put, od rodne Vele Luke do znanstvenih i upravljačkih dužnosti, bio je vođen odgovornošću prema moru, ribarima, akademskoj zajednici i znanosti. Profesor Cetinić ostat će trajno dio naše povijesti i našega sjećanja - istaknula je pročelnica Krželj.

- Danas se prisjećamo profesora Cetinića čija je uloga u razvoju našega studija i Sveučilišta bila presudna. Bio je jedan od onih ljudi koji su imali viziju - viziju da studij mora ima smisla, da ga treba razvijati kao sveučilišni program koji će stvarati generacije stručnjaka. U vrijeme kada je bilo vrlo malo stručnjaka za morsko ribarstvo na Mediteranu, profesor Cetinić bio je jedan od rijetkih istinskih poznavatelja struke. Upravo ta činjenica potaknula ga je da pokrene četverogodišnji studij morskog ribarstva, koji je s radom započeo 1991. To je bio temelj današnjeg Sveučilišnog odjela za studije mora - kazao je rektor Ljutić.

Posebno je naglasio činjenicu da bez njegovog pionirskog rada ne bi ni današnje Sveučilište imalo jaku maritimnu komponentu koja je temelj mreže sveučilišta Europsko sveučilište mora SEA EU.

- Njegova vizija bila je jasna - biti sveučilište na moru i za more. Danas smo članovi alijanse sa sveučilištima Nord (Norveška), Gdanjsk (Poljska), Kiel (Njemačka), Brest (Francuska), Cadiz (Španjolska), Algarve (Portugal), Malta te Parthenope (Napulj), što potvrđuje koliko je njegova ideja bila dalekovidna i ispravna - zaključio je rektor Ljutić.

Profesor Cetinić će ostati zapamćen po svojoj otvorenosti, spremnosti na suradnju i nesebičnom dijeljenju znanja sa studentima i kolegama, a svoja sjećanja s njim, kao njegovi nekadašnji studenti i kolege, podijelili su Alen Soldo i Leon Grubišić.

Alen Soldo je kazao kako je profesor Cetinić citirao akademika Tonka Šoljana, koji je napisao da ako raspolažemo dijelom svjetskog mora, imamo i dužnost istraživati ga i odgovorno koristiti.

- Ta misao bila je nit vodilja njegova rada - odgovornost prema moru, znanju i budućim generacijama. Svojom energijom, znanjem i upornošću trasirao je put razvoju studija mora, biologije i ekologije mora te suvremenih maritimnih istraživanja. No, osim kao vizionara i utemeljitelja, pamtit ćemo ga kao čovjeka - kolegu, mentora i prijatelja - kazao je profesor Soldo.

- Profesor Cetinić bio je čovjek snažnog karaktera, jasnih stavova i iznimne energije. Na prvi dojam mogao je djelovati strog i čvrst, ali iza toga se krilo toplo srce i duboka briga za ljude - ustvrdio je Leon Grubišić, apostrofirajući i profesorovu povezanost s Poljskom gdje je otišao studirati ribarstvo i time otvorio put generacijama koje su krenule njegovim stopama.

Profesor Pavić je ustvrdio kako su iza njegove odlučnosti uvijek stajali poštenje i duboka predanost moru, znanosti i ljudima.

- Ipak, iza njega najviše ostaju ljudi koje je odgojio, studiji koje je utemeljio, znanje koje je prenosio i prijateljstva koja je gradio. Na kraju, u svoje ime i u ime mnogih nas koji smo s profesorom Cetinićem radili i družili se, mogu reći samo jedno:

Dragi kolega Cetiniću, hvala vam. Hvala vam za viziju, za energiju, za povjerenje u mlade ljude, za poštenje i ljudskost koju nikada niste skrivali. Hvala za znanstvene radove - vaše i onih kolega koje ste uputili u svijet znanosti - i za doprinos koji i danas visoko odjekuje u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Vaše djelo ostaje trajno utkano u naše Sveučilište i našu struku - poručio je profesor Pavić.