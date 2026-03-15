Tudor se spasio poraza u 90. minuti i osvojio prvi bod na klupi Tottenhama

Igor Tudor došao je do prvog boda na klupi Tottenhama. Na Anfieldu je s Liverpoolom odigrao 1:1, poraza ga je spasio Richarlison u 90. minuti. Domaćin je vodio od 18. minute golom Dominika Szoboszlaija, no gosti su se uspjeli vratiti u samoj završnici i doći do važnog boda.

Tottenham je prekinuo niz od sedam izgubljenih utakmica u svim natjecanjima. Ovo je i prvi bod u Premier ligi još od 1. veljače i remija s Manchester Cityjem. Tottenham je sada 16. na tablici s 30 bodova, bodom više od zone ispadanja, piše Index.

Liverpool poveo i kontrolirao prvo poluvrijeme

Iako je Tottenham na početku utakmice imao nekoliko prilika, Liverpool je prvi došao do vodstva. U 18. minuti Dominik Szoboszlai je iz slobodnog udarca s dvadesetak metara prebacio živi zid i svladao vratara Vicarija za 1:0. Nakon primljenog pogotka, gosti su teško dolazili do igre, a Liverpool je mogao i povećati prednost.

Najbliže tome bio je Cody Gakpo u 36. minuti, kada je nakon oduzete lopte pucao s petnaestak metara, no Vicario je uspio skrenuti loptu u vratnicu. Pred sam kraj poluvremena, u sudačkoj nadoknadi, Tottenham je imao najbolju priliku za izjednačenje, ali je udarac Richarlisona glavom obranio Alisson.

Otvorena borba u nastavku

Drugo poluvrijeme donijelo je otvoreniju igru. Već na samom početku, u 47. minuti, domaći su tražili jedanaesterac nakon pada Ngumohe u kaznenom prostoru. Sudac se nije oglasio, a zbog oštrih prigovora trener gostiju Igor Tudor dobio je žuti karton.

U 55. minuti Richarlison se izborio za loptu u duelu s Van Dijkom i pucao, no Alisson je obranio njegov pokušaj, a sudac nije dosudio prekršaj koji je tražio brazilski napadač. Liverpool je prijetio iz kontranapada, a jednu takvu situaciju u 73. minuti nije iskoristio Mohamed Salah, koji je nakon pogreške Dragusina pucao pored gola.

Richarlison osigurao bod u završnici

Kada se činilo da će Liverpool upisati pobjedu, Tottenham je stigao do izjednačenja. Igrala se 90. minuta kada je dugu loptu vratara Vicarija na rubu šesnaesterca primirio Randal Kolo Muani. On je prošao Virgila van Dijka i Andrewa Robertsona te uposlio Richarlisona na lijevoj strani, koji je preciznim udarcem postavio konačnih 1:1.

U sudačkoj nadoknadi, koja je trajala pet minuta, Liverpool je imao veliku priliku za pobjedu iz kontranapada u situaciji četiri na dva, no udarac Chiese završio je u bloku, pa je susret završen bez pobjednika.