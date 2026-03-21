Trump razmatra smirivanje rata i prepuštanje krize 'drugim nacijama': "Bit će to jednostavna operacija za njih"

Bivši američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države „blizu ostvarenju svojih ciljeva” u kontekstu vojnih aktivnosti na Bliskom istoku usmjerenih prema Iranu.

U objavi je naveo kako se razmatra postupno smanjenje, odnosno gašenje vojnih operacija, uz tvrdnju da su ključni ciljevi gotovo ostvareni.

Trump je pritom naveo pet glavnih ciljeva američke politike prema Iranu. Kao prvi cilj istaknuo je potpuno degradiranje iranskih raketnih kapaciteta, uključujući lansere i svu povezanu opremu.

Drugi cilj odnosi se na uništenje iranske obrambene industrijske baze, dok je treći eliminacija iranske mornarice i zrakoplovstva, uključujući i protuzračnu obranu.

Kao četvrti cilj naveo je sprječavanje Irana da razvije nuklearne kapacitete, uz stalnu spremnost Sjedinjenih Država na brzu i snažnu reakciju u slučaju takvog razvoja događaja.

Peti cilj, prema Trumpu, odnosi se na zaštitu saveznika SAD-a na Bliskom istoku „na najvišoj razini”, među kojima je posebno izdvojio Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Kuvajt.

U objavi se osvrnuo i na Hormuški tjesnac, navodeći kako bi sigurnost tog strateški važnog pomorskog pravca trebale osiguravati druge države koje ga koriste. Naglasio je da Sjedinjene Države ne ovise o tom prolazu, ali da bi, ako bude potrebno, mogle pomoći tim državama u osiguravanju sigurnosti plovidbe.

Trump je zaključio kako bi takva operacija za te zemlje bila „jednostavna vojna operacija” nakon što se, kako tvrdi, eliminira prijetnja iz Irana.