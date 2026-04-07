Trump prijati Iranu da će noćas "izbrisati civilizaciju": Iran mu upravo odgovorio

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izazvao snažne reakcije izjavom da bi “cijela civilizacija mogla nestati”, iz Irana je stigao oštar, ali odmjeren odgovor, prenose Reuters, Al Jazeera i drugi relevantni svjetski mediji.

Iranske vlasti poručuju da prijetnje iz Washingtona neće utjecati na njihovu poziciju niti otvoriti prostor za pregovore.

“Put prijetnji nije put dijaloga”

Glasnogovornica iranske vlade Fatemeh Mohajerani izjavila je da takva retorika ne vodi rješenju.

“Vrata dijalogu otvaraju se uz poštovanje. Put prijetnji i ponižavanja nije put kojim se dolazi do razgovora”, poručila je, dodajući da su prioritet sigurnost i stabilnost građana.

Iranske vlasti ističu i da dramatične izjave o uništenju civilizacije pokazuju nerazumijevanje povijesti zemlje koja je, kako navode, kroz stoljeća prolazila kroz brojne krize i opstala.

Sličnu poruku uputilo je i iransko ministarstvo vanjskih poslova, koje naglašava da će, kako tvrde, “snaga kulture, logike i vjere” nadjačati politiku sile.

U objavama koje prenose međunarodni mediji, iranski dužnosnici ističu da će država iskoristiti sve raspoložive kapacitete kako bi zaštitila svoje interese.

“Ne bojimo se”

Prvi potpredsjednik Irana Mohammad Reza Aref dodatno je pojačao poruku, naglasivši da Iran neće pokleknuti pod pritiscima.

“Naša civilizacija nadživjela je zablude neprijatelja tisućama godina”, poručio je, ističući kako će odgovor Irana biti oslanjanje na vlastitu snagu i jedinstvo.

Ove izjave dolaze u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Teherana, dok američka administracija pojačava pritisak i prijetnje zbog situacije u Hormuškom tjesnacu i šireg sukoba na Bliskom istoku. Svjetski mediji upozoravaju da ovakva razmjena poruka dodatno udaljava dvije strane od mogućeg dijaloga, dok rizik od eskalacije i dalje raste.