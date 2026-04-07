Svijet je u strahu od upotrebe nuklearnog oružja. Konačno se oglasili iz Bijele kuće

Bijela kuća odbacila je tvrdnje da Sjedinjene Američke Države razmatraju uporabu nuklearnog oružja protiv Irana, nakon što su pojedine izjave iz vrha američke vlasti potaknule val nagađanja u javnosti.

Kako prenose američki mediji, administracija predsjednika Donald Trump reagirala je na špekulacije koje su se pojavile nakon izjava potpredsjednika J.D. Vance i samog predsjednika. Vance je ranije poručio da SAD raspolaže alatima koje još nije upotrijebio, ostavljajući otvorenom mogućnost dodatne eskalacije.

“Imamo alate u svom arsenalu koje zasad nismo odlučili upotrijebiti. Predsjednik može odlučiti da ih upotrijebi – i učinit će to ako Iran ne promijeni svoje ponašanje”, rekao je Vance, prenose američki izvori.

Takva formulacija, iako ne precizira vrstu oružja, izazvala je zabrinutost i tumačenja da bi mogla uključivati i nuklearne opcije.

Reakcija Bijele kuće

Ubrzo nakon toga, službeni komunikacijski kanal Bijele kuće reagirao je na društvenim mrežama, odbacivši tvrdnje da je riječ o najavi nuklearnog napada.

JD Vance doubles down on Trump’s new post threatening “a whole civilization will die tonight” and implies Trump might use nuclear weapons pic.twitter.com/GbxU602u6n — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

“Doslovno ništa što je Vance rekao ne sugerira uporabu nuklearnog oružja”, poručili su iz Bijele kuće, reagirajući na objave koje su kružile internetom.

Trump dodatno pojačao retoriku

Napetosti su dodatno porasle nakon objave predsjednika Trumpa, koji je upozorio na moguće razorne posljedice ako Iran ne pristane na američke zahtjeve.

“Cijela civilizacija mogla bi večeras nestati”, napisao je Trump na društvenim mrežama, što su mnogi protumačili kao dodatno zaoštravanje retorike.

Pokušaj smirivanja situacije

Unatoč oštrim porukama, američki dužnosnici sada nastoje umiriti javnost i međunarodnu zajednicu, naglašavajući da nuklearna opcija nije dio trenutačnih planova.

Američki mediji ističu da se radi o kombinaciji političkog pritiska i pregovaračke strategije, dok istodobno raste strah od moguće eskalacije sukoba s Iranom.

Situacija ostaje napeta, a svijet s oprezom prati daljnje poteze Washingtona i Teherana, dok se približava rok koji je postavila američka administracija.