Ljudi su u šoku nakon Trumpove najave o "brisanju civilizacije", traži se i aktiviranje 25. amandmana: "Ovo je opasno"

Izjava američkog predsjednika Donald Trump izazvala je snažne reakcije u američkoj javnosti i medijima, nakon što je u objavi na društvenim mrežama upozorio na „umiranje cijele jedne civilizacije“ u kontekstu napetosti na Bliskom istoku. Prema izvještajima vodećih američkih medija, Trumpova retorika ocijenjena je kao iznimno zapaljiva i potencijalno opasna u trenutku kada su globalne tenzije već visoke.

Dio političara i komentatora u SAD-u reagirao je vrlo oštro. Među njima je i republikanka Marjorie Taylor Greene, koja je javno osudila izjavu, nazivajući je „zlim i ludim potezom“, te je pozvala na razmatranje aktiviranja 25. amandmana američkog Ustava.

Slične poruke pojavile su se i među konzervativnim komentatorima, uključujući Alex Jones, koji je u svojim objavama doveo u pitanje Trumpovu sposobnost za donošenje odluka u ovako osjetljivom trenutku.

Analitičari upozoravaju na eskalaciju

Američki i međunarodni analitičari, prema pisanju medija poput CNN i The New York Times, ističu da ovakva retorika može dodatno pogoršati ionako napetu situaciju.

Stručnjaci upozoravaju da se ton komunikacije posljednjih dana zaoštrava te da postoji opasnost od pogrešnih procjena i daljnje eskalacije sukoba.

Podijeljena javnost

Američka javnost, prema medijskim izvještajima, ostaje duboko podijeljena. Dok dio Trumpovih pristaša njegove riječi tumači kao pokušaj snažne političke poruke prema Iranu, kritičari upozoravaju na nepredvidivost i moguće posljedice takvih izjava.

U fokusu rasprave nalazi se i pitanje odgovornosti javnih dužnosnika u kriznim situacijama, kao i granice političke retorike u trenucima globalne nestabilnosti.

Kako navode američki mediji, rasprava o ovoj izjavi mogla bi se nastaviti i u političkim institucijama, dok se istodobno prati razvoj situacije na terenu i mogući međunarodni odgovori.