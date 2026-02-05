Trump o trećem mandatu: "Bilo bi zanimljivo"

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je izbjegao izravno se očitovati o tome tko bi trebao biti njegov nasljednik u republikanskoj predsjedničkoj utrci 2028. godine – senator iz Ohija JD Vance ili senator iz Floride Marco Rubio. Vance je najavio da će razgovarati s Trumpom o eventualnoj kandidaturi nakon studenijskih međuizbora, dok Rubio, koji je 2016. izgubio od Trumpa u utrci za republikanskog kandidata, nije isključio mogućnost vlastite kandidature, a istovremeno hvali Vancea kao jakog konkurenta.

Upitan o potencijalnoj podršci, Trump je za NBC News rekao da bi bio "sklon" podržati svog nasljednika, no trenutno ne želi ulaziti u raspravu između dvojice senatora. "Imamo još tri godine. Ne želim imati prepirku s njima... JD je fantastičan, a i Marco je fantastičan", izjavio je Trump, naglašavajući da obojica rade "odličan posao".

Trump je također sugerirao da bi kombinacija Vancea i Rubija na istoj listi bila vrlo jaka. "Mislim da postoji razlika u stilu… No obojica su vrlo sposobni", dodao je, ističući da je jedan od njih “malo više diplomatski nastrojen”.

U intervjuu se Trump ponovno poigrao idejom mogućeg trećeg mandata, na pitanje postoji li scenarij u kojem bi i dalje bio predsjednik 2029. godine, rekao je: "Ne znam. Bilo bi zanimljivo."

Očekuje se da će predsjednički izbori 2028. biti obilježeni snažnom konkurencijom na obje strane, a Trump zasad nastoji izbjegavati otvoreni sukob među potencijalnim kandidatima unutar svoje stranke.