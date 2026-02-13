Trump o odbijanju pomilovanja Netanyahua: "Izraelski predsjednik bi se trebao sramiti"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je odluka izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga da ne pomiluje premijera Benjamina Netanyahua sramotna.

Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da Herzog odbija iskoristiti jednu od svojih ključnih predsjedničkih ovlasti - pravo na pomilovanje. Istaknuo je kako smatra da bi izraelski predsjednik trebao postupiti drukčije u slučaju aktualnog suđenja premijeru, te dodao da je takva odluka razočaravajuća.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Trump je također kazao da je Herzog već nekoliko puta iskoristio pravo na pomilovanje, ali da u ovom slučaju to odbija učiniti, što je, prema njegovim riječima, vjerojatno zbog straha od gubitka političkog utjecaja.

Herzog: Odluka bez pritisaka

Netanyahu je krajem studenog prošle godine formalno podnio zahtjev za pomilovanjem, tražeći olakšanje od optužbi za korupciju, pritom ne priznajući krivnju niti najavljujući povlačenje iz politike.

Iz Herzogova ureda poručeno je da na odluku neće utjecati nikakvi vanjski ni unutarnji pritisci. Kako su prenijeli izraelski mediji, zahtjev se trenutno razmatra u Ministarstvu pravosuđa radi pribavljanja pravnog mišljenja u skladu s propisanom procedurom. Tek nakon što taj postupak bude završen, predsjednik će donijeti odluku, vodeći se zakonom i vlastitom savješću.

Prema izraelskom zakonodavstvu, predsjednik može odobriti pomilovanje tek nakon što optuženik prizna krivnju, što Netanyahu dosljedno odbija.

Tri odvojena slučaja

Protiv Netanyahua podignute su optužnice u tri odvojena predmeta – poznata kao Slučaj 1000, Slučaj 2000 i Slučaj 4000. Optužnice je pokrenuo tadašnji državni odvjetnik Avichai Mandelblit krajem 2019. godine.

Slučaj 1000 odnosi se na tvrdnje da su Netanyahu i članovi njegove obitelji primali skupe darove od bogatih poslovnih ljudi u zamjenu za političke usluge.

Slučaj 2000 povezan je s optužbama da je Netanyahu razgovarao s Arnonom Mozesom, izdavačem lista Yedioth Ahronoth, u nastojanju da osigura povoljnije medijsko izvještavanje.

Slučaj 4000 usmjeren je na optužbe da je Netanyahu pogodovao poslovnom čovjeku Shaulu Elovitchu, bivšem vlasniku portala Walla i telekomunikacijske tvrtke Bezeq, u zamjenu za povoljno izvještavanje u medijima.

Suđenje traje od 2020. godine, a Netanyahu sve optužbe odbacuje, tvrdeći da su politički motivirane i da je riječ o pokušaju njegova uklanjanja s vlasti. Protiv njega je također podignut postupak pred Međunarodnim sudom pravde zbog navodnih zločina protiv čovječnosti tijekom izraelskih vojnih operacija u Gazi.