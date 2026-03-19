Trump o cijenama nafte: "Mislio sam da će biti gore"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je danas da je očekivao snažniji rast cijena nafte, sugerirajući da je gospodarski učinak zasad blaži nego što je predviđao prije nego što je odobrio američke napade na Iran, prenosi Index.

„Rekao sam, znate, ako to učinim, cijene nafte će porasti, gospodarstvo će malo pasti. Mislio sam da će biti gore, puno gore“, rekao je Trump tijekom bilateralnog sastanka u Ovalnom uredu s japanskom premijerkom Sanae Takaichi.

„Zapravo sam mislio da postoji mogućnost da bude puno gore. Nije loše i uskoro će sve biti gotovo“, dodao je.

Na pitanje hoće li ukinuti sankcije na iransku naftu, predsjednik je rekao da će učiniti „što god je potrebno“ kako bi pomogao stabilizaciji cijena.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su globalna energetska tržišta reagirala na eskalaciju napetosti na Bliskom istoku, pri čemu je cijena nafte Brent, međunarodnog referentnog standarda, u četvrtak ujutro porasla na 115 dolara po barelu nakon što su izraelski napadi izazvali iranski odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu.