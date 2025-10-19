Treba li ugasiti bojler prije tuširanja? Električar: "To je mitska situacija"

Sigurnost na prvom mjestu ili nepotreban strah? Struja i voda opasna su kombinacija, a strah od strujnog udara glavni je razlog zašto mnogi Hrvati religiozno gase bojler prije svakog tuširanja.

Jednostavno pitanje, potaknuto svađom s djevojkom, pokrenulo je lavinu komentara na hrvatskom Redditu i otkrilo duboki generacijski i kulturološki jaz. Dok se jedni zgražaju nad idejom tuširanja s upaljenim bojlerom, drugi takav strah smatraju potpunim mitom i "bapskom pričom". Rasprava je otkrila da ovo nije samo pitanje sigurnosti, već i navike, pa čak i uštede na računima za struju. Sve je počelo objavom korisnika koji je, nakon rasprave s djevojkom, odlučio provjeriti puls javnosti pitanjem: "Gasite li bojler prije nego što uđete u tuš i zašto?". Ubrzo se pokazalo da gotovo svatko ima čvrsto mišljenje o temi, a argumenti su se kretali od tehničkih objašnjenja do tragičnih osobnih priča, piše Večernji list.

Logika je za mnoge jednostavna: čak i ako je rizik minimalan, pritisak prekidača je zanemariv trud u usporedbi s potencijalnom katastrofom.

S druge strane, brojni su oni koji ovu praksu smatraju potpuno zastarjelom. Javili su se i neki električari pa istaknuli kako su moderne električne instalacije, opremljene FID sklopkama, dizajnirane da spriječe nesreće. "Ako pričamo o plinskom protočnom bojleru, onda ako ga ugasiš, nemaš tople vode, pa ako baš voliš hladan tuš, onda ga imaš. Ako pričamo o električnom bojleru, koji u sebi ima spremnik vode zagrijan na određenu temperaturu, da, možeš ga ugasiti, no ako je loša instalacija, prije će se automatski osigurač isključiti nego će struja doći kroz tuš do tebe. Znam, završio sam srednju tehničku školu visoke struje", otkriva taj komentator pa razbija stare priče:

"Mitska situacija u kojoj je bizarno nekoga udarila struja pod tušem uslijed loše instalacije i nedostatka uzemljenja, većinom na selu, gdje je Mate susjed spajao struju, a kuća nije imala ni propisno uzemljenje. To se danas jako rijetko događa.". Ipak, i na to su stigli odgovori da se nesreće događaju i u novijim zgradama, pa opreza nikad dosta. Još jedan električar je dodao: "Ako nemaš prastare instalacije u kući iz 1943., prvo što se desi je da FID-ova bilo što izbaci van i ona je glavna (ako su instalacije ok) koja da kažem laički, preuzima teret na sebe ako se bilo što dogodi. Tako da ne. Gasiti bojler nema nikakvog smisla ako su instalacije uredne i sve ok."

Rasprava je otkrila i one koji o eventualnoj opasnosti nikada nisu ni razmišljali. "Evo prvi put čujem da ljudi gase bojler dok se tuširaju", čudio se jedan korisnik. Bilo je i šaljivih komentara poput onih da se za svaki slučaj tuširaju u gumenim čizmama ili s aluminijskom kapom na glavi. Osim sigurnosti, tema se neizbježno dotakla i kućnog budžeta, što je posebno relevantno u kontekstu nedavnih poskupljenja energenata. Dio korisnika bojler pali isključivo noću, za vrijeme jeftinije tarife struje, te ga ujutro gasi. "Bojler palim kad je jeftina struja. Pa ni ne radi dok se kupam", glasio je jedan od komentara. Drugi tvrde da stalno paljenje i gašenje zapravo troši više energije nego održavanje temperature, što je pokrenulo zasebnu debatu o energetskoj učinkovitosti. Na kraju, čini se da jasan pobjednik ne postoji. Iako se stručnjaci slažu da su ispravno instalirani moderni bojleri sigurni, navika gašenja, usađena od strane roditelja i baka, očito teško umire. Bilo da se radi o stvarnom oprezu, staroj navici ili jednostavno želji za mirom u kući, prekidač za bojler u hrvatskim kupaonicama i dalje će biti predmet žustrih rasprava, piše Večernji list.