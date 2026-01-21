Treba li Hrvatska prihvatiti Trumpovu ponudu? "Nije zadovoljan što nije dobio Nobelovu nagradu za mir..."

Rješavati sukobe i promicati mir diljem svijeta - američki predsjednik pokrenuo je Odbor za mir i pozvao u njega na desetke država.

"Imamo 59 zemalja koje su dio tog cijelog mirovnog sporazuma", rekao je Trump.

Pozvao je i Hrvatsku. O inicijativi koja je prvo zamišljena kao plan za okončanje rata u Gazi Andrej Plenković u utorak je rekao:

"Sada je koliko mi uspijevamo razabrati i čitati dosta širi namjeravani opseg djelovanja i zahtjeva jedno vrijeme da se to prouči, analizira, da se obave konzultacije i na unutarnjem planu i da se obave konzultacije i na razini drugih partnera jer mislim da je tu važno da budemo ujedinjeni kao Europska unija".

O toj inicijativi tek će razgovarati s koalicijskim partnerima.

"Relativno je nova, a na neki način radi jedan nered u teško uspostavljenom redu na globalnoj razini koliko god i ne bili zadovoljni odlučnošću i brzinom reakcije od strane UN-a ipak je to najbolji sustav koji u svijetu imamo", kaže Ivan Penava.

Premijer je poručio da je riječ o međunarodnom ugovoru, a tu bi onda ključnu riječ trebao imati Sabor.

"U ovom trenutku nije moguće imati stav kada ne znamo što je to taj Odbor za mir. U ovom trentuku to izgleda kao Trumpova zamjena za Nobelovu nagradu koju nije dobio.

Nije zadovoljan što nije dobio Nobelovu nagradu za mir pa sad pokušava napraviti neki Odbor za mir koji on vidi kako će dalje upravljati svijetom svojim interesnim zorama, američkim interesima", smatra zastupnik Ivan Račan.

