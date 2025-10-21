Traktorist orao njivu i poginuo

Teška se nesreća dogodila u ponedjeljak oko 13 sati u mjestu Valetić gdje je 76-godišnjak svojim traktorom bez kabine marke Zetor zagrebačkih oznaka orao njivu.

“Pritom se traktor prevrnuo u nisko raslinje na nižu razinu parcele, prikliještio mu tijelo i nanio ozljede uslijed kojih je na mjestu događaja preminuo. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku”, otkrivaju u utorak u policiji.

Isti dan oko 8.50 sati ujutro još jedna teška traktorska nesreća, u šumi u mjestu Roženica na području Velike Gorice.

“Muškarac (56) je neregistriranim traktorom marke IMT, na koji su bili priključeni vitlo i prikolica, izvlačio trupce pri čemu se traktor na neutvrđeni način pokrenuo, pri čemu je on teško ozlijeđen.

Helikopterskom hitnom medicinskom službom ozlijeđeni muškarac prevezen je u Kliničku bolnicu Dubrava”, ističu jutros u zagrebačkoj Policijskoj upravi, piše Danica.