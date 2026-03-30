Tragedija u susjedstvu: Poginuo 15-godišnjak, tri osobe ozlijeđene

Petnaestogodišnji B.A. je poginuo, a tri osobe su ozlijeđene u prometnoj nesreći na cesti Kamenari - Kotor u mjestu Verige, neslužbeno je "Vijestima" rečeno iz Uprave policije Crne Gore, prenosi Kurir.rs.

Iz policije su izvijestili je da su u prometnoj nesreći sudjelovali "Reno" tivatskih registarskih oznaka i Treretnjak.

"Prometna nesreća prijavljena je u 11:36 sati. Troje povrijeđenih prevezeno je u kotorsku bolnicu", rečeno je "Vijestima".

Promet se odvijao jednom trakom naizmjenično, očevid je u tijeku.