Tragedija u susjedstvu: Dva skijaša poginula u lavini, ozlijeđeno pet osoba

Najmanje dvoje turno skijaša poginulo je u lavini na sjeveru Italije, dok je pet osoba ozlijeđeno, od kojih jedna teže, izvijestile su u subotu talijanske spasilačke službe.

Uzbuna je podignuta oko podneva, nakon dojave da je lavina zahvatila skupinu skijaša. Na teren je odmah upućeno šest spasilačkih helikoptera, a bolnice u Bolzanu, Meranu, Bressanoneu i Innsbrucku stavljene su u pripravnost.

Prema riječima glasnogovornika službi, na području nesreće nalazilo se ukupno 25 turno skijaša podijeljenih u dvije skupine. Jednu, veću skupinu, lavina je tek okrznula, čime je izbjegnuta još veća tragedija.

Rizik od lavina na tom području u subotu je bio procijenjen između niskog i umjerenog. Unatoč tome, ovo nije prvi takav incident ove zime u talijanskim Alpama, gdje je već zabilježeno više nesreća sa smrtnim ishodom i ozlijeđenima.

S ovim događajem, ukupan broj poginulih u lavinama u europskim planinama tijekom ove zimske sezone popeo se na najmanje 127. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u Italiji (34), zatim u Francuskoj (31) i Austriji (29), prema podacima Europske službe za upozorenje na lavine (EAWS).

Stručnjaci upozoravaju kako klimatske promjene doprinose povećanom riziku. Više temperature mijenjaju strukturu snijega, čineći ga nestabilnijim, dok snažni vjetrovi dodatno stvaraju opasne snježne nanose. Posebno su pogođena područja južnog dijela Alpa u Italiji.

Istodobno, raste i popularnost turno skijanja i skijanja izvan uređenih staza, što dodatno povećava izloženost ovakvim opasnostima.