Tragedija u Bangladešu: Autobus s putnicima završio u rijeci, deseci poginulih

Najmanje 24 osobe izgubile su život nakon što je putnički autobus s oko 40 ljudi sletio u rijeku Padmu dok se pokušavao ukrcati na trajekt u Bangladešu, izvijestili su dužnosnici u četvrtak. Nesreća se dogodila u srijedu u mjestu Daulatdija, u okrugu Rajbari, oko 100 kilometara od glavnog grada Dhake, kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom pri prilasku trajektu. Autobus se potom prevrnuo i potonuo na dubinu od gotovo devet metara.
Spasilačke ekipe iz olupine su izvukle 22 tijela, među kojima je bilo šest muškaraca, 11 žena i petero djece, izjavio je predstavnik vatrogasne službe Talha Bin Zasim. Ukupan broj poginulih porastao je na 24, uključujući dvije žene koje su preminule nakon što su spašene.
U akciji traganja i spašavanja sudjelovale su četiri vatrogasne postrojbe i deset ronilaca, uz pomoć vojske, policije, obalne straže i lokalnih vlasti. Postoji bojazan da se još nekoliko putnika vodi kao nestalo. Prometne i trajektne nesreće u Bangladešu svake godine odnose stotine života.