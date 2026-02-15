Tragedija na turističkoj atrakciji: Djevojčica (3) poginula, sedam nestalih

Trogodišnja djevojčica je među dvoje poginulih i sedmero nestalih nakon što je prepun turistički brod u petak poslijepodne potonuo u brazilskoj Amazoni.

Deseci putnika ostali su u rijeci dok su drugi brodovi jurili da bi ih izvukli iz vode u blizini turističke atrakcije gdje rijeke Rio Negro i Rio Solimões teku jedna uz drugu.

Šokantne snimke prikazuju putnike raspršene po crnim i smeđim vodama. Neki su se držali za prsluke za spašavanje, a druge su za plutajuće ostatke broda. Vatrogasci su objavili da su dvije osobe su poginule, sedam ih se i dalje vodi kao nestalo, a 71 osoba je spašena.

Zdravstveni odjel savezne države Amazonas potvrdio je smrt trogodišnje djevojčice Samile de Souze. Prevezena je u lokalnu dječju bolnicu, ali je po dolasku proglašena mrtvom, izvijestio je The Sun.

Druga žrtva identificirana je kao 22-godišnja Lara Bianca. Njezino tijelo dovezeno je u riječnu patrolnu jedinicu vatrogasaca, a onda prebačeno u lokalni institut za sudsku medicinu.

Brazilska mornarica rasporedila je riječki spasilački tim i helikopter na mjesto nesreće da bi pronašli putnike i pokrenuli početnu istragu o prevrtanju broda. Regionalna policija potvrdila je da je kapetan broda uhićen zbog kaznenog djela ubojstva iz nehaja, ali će biti pušten uz jamčevinu.