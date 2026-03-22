Tragedija na skijalištu: Iznenada preminuo istaknuti političar

Njemački političar Carsten Träger preminuo je nakon što se srušio na skijaškoj stazi u Tirolu.

Hitno je prevezen u bolnicu u Innsbrucku, no unatoč naporima liječnika, nije mu bilo spasa.

52-godišnj Träger je bio dugogodišnji zastupnik u Bundestagu, a od svibnja 2025. obnašao je dužnost parlamentarnog državnog tajnika u njemačkom Saveznom ministarstvu za okoliš, piše Kronen Zeitung.

Nakon njegove smrti, u njemačkom Bundestagu zastave su spuštene na pola koplja. Kolege iz njegove stranke SPD oprostili su se od njega ističući njegov doprinos socijalnoj politici i zaštiti okoliša.

Iza Trägera su ostali supruga i dvije kćeri, prenosi Dnevnik.hr.