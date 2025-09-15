Tragedija izbjegnuta: Policajac skočio u more i spasio muškarca od utapanja

Brzom reakcijom policijskih službenika Postaje pomorske policije Rijeka sinoć je spašen muškarac koji je pao u more.

Naime, oko 22:50 sati policijski službenici obavljali su redovite zadaće na području riječke luke kada im je na Adamićevom gatu dotrčao zaštitar s pozivom u pomoć jer je kod jedrilice jedna osoba pala u more.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odmah su se uputili prema mjestu događaja, gdje su policijski službenici u moru uočili muškarca koji se počeo utapati. Uvidjevši da je muškarac u ozbiljnoj opasnosti, jedan od policijskih službenika odmah je skočio u more, dok mu je drugi s obale pomagao u izvlačenju unesrećenoga na sigurno.

Ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć koja je preuzela spašenu osobu te je prevezla u KBC Rijeka, gdje mu je pružena odgovarajuća liječnička pomoć.

Prema utvrđenom spašeni muškarac je strani državljanin koji je prilikom izlaska iz jedrilice izgubio ravnotežu te udario glavom u aluminijski stup i pao u more.

Međutim, zahvaljujući pravovremenoj dojavi zaštitara te brzoj i hrabroj reakciji policijskih službenika Postaje pomorske policije Rijeka, spriječen je tragičan ishod i spašen ljudski život.