Tonći Kukoč: "Pitajte beskičmenjaka Meljnaka da je baklja završila nekome u lice bi li bilo opravdano"

Bivši nogometaš Hajduka Tonći Kukoč objavio je na Facebooku status u kojem kritizira sinoćnje ponašanje dijela navijača prema igračima.

"Za svakoga iskrenog navijača Hajduka bolno je to što ga nema u europi već 15. godina i razumljivo je da su navijači ljuti ali da gađaš svoje igrače bakljama to je nedopustivo. Ovakvi navijači su samo uteg klubu. Takvim ljudima nije mjesto na Poljudu.

Ako već trebaju vrijeđati onda su to ovi što vode klub zadnjih 20 godina, ali kako će vrijeđati kada su i oni u tome. Hajduk se treba ograditi od ovakvih, to nisu ljudi koji vole klub. Onaj koji voli klub neće mu nanositi bol, sramotu i nepotrebne troškove. Samo prošle sezone klub je morao platiti 500 tisuća eura zbog navijačkih izgreda. Do kada ćete spuštati glavu pored ovakvih? Pitajte beskičmenjaka Meljnaka da je baklja završila nekome od njegovih suigrača u lice, bili opet rekao da je to opravdana reakcija navijača.

Hajduk nije tu zbog Torcide, već je Torcida tu radi Hajduka. To velikim slovima stavite na Poljud", napisao je.