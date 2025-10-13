Tko želi biti sudac? NS Splitsko-dalmatinske županije organizira tečaj

Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske raspisao je natječaj za novi tečaj za stjecanje zvanja nogometnog suca. Poziv je upućen svim zainteresiranim bivšim i aktivnim nogometašicama i nogometašima, ali i ostalim kandidatkinjama i kandidatima koji žele započeti karijeru u suđenju.

Prijave se zaprimaju putem e-mail adrese komisija.sudaca.nszsd@gmail.com, a krajnji rok za prijavu je 22. listopada 2025.

Tko se može prijaviti?

Pravo pristupa tečaju i ispitu imaju sve osobe koje u trenutku prijave nisu mlađe od 16 godina niti starije od 35 godina. Ovim kriterijem želi se obuhvatiti široka skupina mladih ljudi s iskustvom u nogometu ili željom za uključivanjem u nogometne aktivnosti s druge strane terena.

Za sve dodatne upite zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem službenog e-maila Komisije sudaca Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Organizatori pozivaju sve koji vole nogomet i žele se okušati u ulozi suca da iskoriste ovu priliku i pridruže se zajednici nogometnih arbitara.