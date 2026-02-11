Tko je čovjek koji preuzima sustav težak 7 milijardi eura? Vlada imenovala novog ravnatelja

Zvonimir Ante Korda novi je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vlada mu je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, dala povjerenje za sljedeće mandatno razdoblje, doznaje Jutarnji list. Korda tako preuzima sustav težak gotovo sedam milijardi eura, nakon što je krajem studenoga razriješen dugogodišnji ravnatelj Lucian Vukelić.

Vukelić, liječnik ortoped i dugogodišnji HDZ-ov kadar iz Rijeke, vodio je HZZO od 2017. godine, a 27. studenoga 2025. Vlada ga je naprasno razriješila dužnosti u sklopu šire reorganizacije ključnih državnih institucija i javnih tvrtki. Premda službeno obrazloženje nije detaljno izneseno, odluka se u političkim krugovima tumačila kao dio politike “osvježavanja kadra” i prilagodbe upravljačkih struktura novim standardima. Zanimljivo je da je Vukeliću u trenutku razrješenja do isteka mandata bilo ostalo još nekoliko mjeseci, pa je odluka o smjeni izazvala dodatna pitanja.

Do izbora novog ravnatelja Zavodom je upravljao vršitelj dužnosti Hrvoje Šušković, koji je nakon Vukelićeve smjene preuzeo privremeno vođenje HZZO-a. Šušković se u međuvremenu kandidirao za ravnatelja, ali i za zamjenika ravnatelja, što ga čini kandidatom koji se okušao na oba natječaja. U sustavu ga opisuju kao korektan i profesionalan kadar.

Natječaj za ravnatelja bio je zaključen sa šest pristiglih prijava, a četiri kandidata zadovoljila su sve formalne uvjete. Osim Korde i Šuškovića, javila se na natječaj i Josipa Rodić, obiteljska liječnica i predsjednica Udruge ugovornih ordinacija, koja se često javno zalagala za prava obiteljskih liječnika, te Ivana Horvat, o kojoj zasad nema dostupnih informacija o profesionalnom zaleđu.