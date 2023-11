TJEDNA PROGNOZA Bit će i suhih i kišnih dana, za koji dan ćemo definitivno u topliju odjeću. Stiže prava jesen

U tjednu iza nama meteoroloških ekstrema nije nedostajalo. Prvo smo u mjesec ušli s iznimno izraženom toplinom i rekordno visokim temperaturama mora. Zatim su zaredale ciklone i fronte koje u Dalmaciji, za razliku od Kvarnera, nisu donijele značajne količine kiše, ali su posvuda donijele snažne južne vjetrove, visoke valove koji su otežavali pomorski promet, a najvažnije od svega, nekoliko izraženih plima koje su stručnjaci okarakterizirali kao jedne od najizraženijih zadnjih sto godina.

Iako se vrijeme danas stabilizirali i iako novi tjedan neće donijeti toliki dinamičan meteo scenarij, uzbuđenja s vremenskim prilikama uopće neće nedostajati. Općenito će najkišovitiji dani biti utorak i petak, vikend je još "upitan"; a najviše sunca, osim danas, možemo očekivati u srijedu i najveći dio četvrtka, što je dobra vijest za one koji iz bilo kojeg razloga čekaju dva suha dana u nizu. Moda još značajnije, u drugom dijelu tjedna temperature će dodatno malo pasti pa će se početi osjećati da smo zaista stigli do drugog dijela jeseni.

Danas će biti djelomično sunčani i u većini predjela suho. Ipak, navečer će na sjeveru Dalmaciji ponegdje biti malo kiše. Zapuhat će slabo jugo koje će popodne i navečer na moru biti pojačano. Najviše dnevne temperature zraka znatno više od prosjeka za dio godine, od 18 do 23°C.

Utorak će biti pretežno oblačna, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Kiša će najkasnije početi na jugu Dalmacije, a upravo se tamo navečer očekuju najjači pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji neverini. Puhat će umjereno do pojačano jugo, sa sjevera Dalmacije će se širiti tramontana koja će navečer stići do srednje Dalmacije. Jutro umjereno toplije u odnosu na ponedjeljak, najviše dnevne temperature u laganom padu, većinom od 15 do 21°C.

U srijedu postupna stabilizacija vremena. Još ujutro na jugu Dalmacije, osobito u Konavlima, oblačno uz povremene oborine, drugdje pretežno vedro. Puhat će umjerena tramontana koja na udare može biti jaka, oslabit će i prestati navečer. Jutro svježije, najviše dnevne temperature većinom od 16 do 21°C.

U četvrtak ujutro vedro, popodne djelomično sunčano i suho. Kasno navečer porast naoblake sa zapada. Noć tiha ili uz slabu buru, u drugom dijelu dana će zapuhati slabo jugo koje će navečer brzo jačati. Jutro osjetno hladnije, u kotlinama Zagore bit će ispod 5 stupnjeva Celzijusa. Najviše dnevne temperature većinom od 16 do 21°C.

U petak novo naoblačenje već u noći pa će biti umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno će pasti preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. U noći će puhati jako jugo s vrlo jakim udarima, već tijekom jutra okrenut će na lebić pa na umjerenu do pojačanu tramontanu. Jutro osjetno toplije, danju svježije, većinom od 14 do 19°C.

Prema sadašnjim prognostičkim materijalima dani vikenda bit će promjenjivi, sadržavat će i sunčana i kišna razdoblja, ali neće biti tako nestabilno kao u petak. Jutra će biti pro hladna, a najviše dnevne temperature većinom od 14 do 19°C.