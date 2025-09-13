Teška nesreća u Dalmaciji: Sudar osobnog i teretnog vozila, jedna osoba se bori za život

Policijska uprava zadarska objavila je detalje o teškoj nesreći koja se dogodila jučer, 12. rujna, u 12.40 sati na državnoj cesti DC-106 u blizini mjesta Gorica na Pagu.

28-godišnji hrvatski državljanin upravljao je teretnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka i kretao se iz smjera mjesta Vrčići. Uslijed neprilagođene brzine, u zavoju u lijevo prešao je na suprotnu prometnu traku te prednjom lijevom stranom vozila udario u prednju lijevu stranu automobila zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 46-godišnja hrvatska državljanka iz smjera Gorice. Potom su oba vozila izletjela izvan kolnika na travnato-zemljanu površinu', izvijestili su iz policije.

Zbog zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći 28-godišnjak i 46-godišnjakinja vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar gdje im je pružena liječnička pomoć. Pritom su 46-godišnjakinji utvrđene teške tjelesne ozljede, opasne po život.

Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije gdje će se nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.