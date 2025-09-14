TEŠKA NESREĆA Lančani sudar: 51-godišnjak skrivio prometnu nesreću na D33, žena teško ozlijeđena

U petak,12. rujna oko 7.50 sati na državnoj cesti D33 u Konjevratima, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se kada je 51-godišnjak, vozeći osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kolnikom županijske ceste ŽC 6092, ulaskom u raskrižje s državnom cestom D33 – koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska – propustio obvezu propustiti vozila na toj cesti.

Zbog toga je prednjim dijelom svog automobila udario u stražnji bočni dio osobnog automobila, također šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljala 45-godišnjakinja.

Od siline udara dolazi do rotiranja i prelaska osobnog automobila 45-godišnjakinje na suprotnu prometnu traku, gdje dolazi do udara prednjeg djela njenog vozila u prednji dio osobnog automobila zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 56-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 45-godišnjoj vozačici su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 51-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.