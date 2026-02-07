Teška nesreća kod Sarajeva: Poginula planinarka, ozlijeđeno osam osoba

U teškoj prometnoj nesreći na cesti Sarajevo – Pale poginula je članica Planinarskog kluba „Goražde-Maglić”. Članovi tog kluba nalazili su se u kombiju koji se izravno sudario s kamionom, doznaje Klix.ba.

Još osam osoba ozlijeđenih u ovoj nesreći prevezeno je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sudar kamiona i kombija dogodio se jutros oko 6 sati u mjestu Lapišnica.

Promet je na tom dijelu ceste obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce preko Hreše i Trebevića.

Pripadnici Policijske uprave Pale nalaze se na terenu i obavljaju očevid pod nadzorom dežurnog tužitelja.