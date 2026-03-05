Tehnološka zajednica Splita ponovno igrala za dobar cilj: Caritasu donirano deset laptopa

U nedjelju, 25. siječnja 2026., održan je 7. humanitarni turnir Split Tech Cup, događaj u organizaciji Split Tech Cityja koji iz godine u godinu okuplja lokalnu tehnološku i kreativnu zajednicu – ovaj put s jasnim ciljem: pomoći korisnicima Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Turnir je i ove godine potvrdio snagu zajedništva – kroz sport, druženje i donacije, sudionici su još jednom pokazali da tehnologija i kreativnost nisu samo posao, nego i prostor solidarnosti.

Fokus na djeci i obiteljima slabijeg imovinskog statusa

Ovogodišnja humanitarna akcija bila je usmjerena prema korisnicima Caritasa, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji laptopa i organizaciji edukacija za djecu i obitelji slabijeg imovinskog statusa. Aktivnosti se provode u suradnji s udrugom DUMP, s naglaskom na praktične vještine i digitalnu pismenost.

Rezultat akcije je konkretan: zahvaljujući donacijama i podršci zajednice, kupljeno je 10 laptopa koji su uručeni korisnicima Caritasa, čime su djeci i obiteljima otvorene nove mogućnosti za učenje, razvoj i uključivanje u obrazovne procese.

Tko je sve igrao, a tko podržao akciju

Na turniru su sudjelovale ekipe:

Sun City Sport All Stars, Ice Rebus, SHARP Agency, Frama Poljud, kàko magazin, Vizual, FEG, AGILO, Studion i Lui. Humanitarnu akciju podržali su i članovi zajednice koji nisu bili prisutni na samom turniru, među kojima su: Elements, Aras Digital Products, Swing Software, SPLX i Input Output Type.

Dječji Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije pomaže djeci i obiteljima u teškim životnim okolnostima kroz materijalnu pomoć, ali i kroz edukativne i kreativne radionice te aktivnosti slobodnog vremena. Cilj je jačanje samopouzdanja djece i stvaranje poticajnog okruženja u kojem mogu razvijati svoje potencijale.

Poruka turnira: Kad se zajednica okupi, promjena je stvarna

Split Tech Cup i ove je godine pokazao da humanitarne akcije nisu samo simbolika – kad se zajednica okupi oko dobrog cilja, rezultati su mjerljivi i dugoročni. Deset doniranih laptopa više je od brojke: to je ulaganje u znanje, samostalnost i budućnost onih kojima je prilika najpotrebnija.