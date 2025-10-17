Talijanski novinar kritizirao Modrića: "Gotov igrač"

Talijanski nogometni novinar Paolo Bargiggia izazvao je buru u javnosti svojim oštrim izjavama u najavi za podcast Centrocampo, čija će cijela epizoda biti objavljena u ponedjeljak. Bargiggia se osvrnuo na status veteranskih igrača u talijanskom prvenstvu, a posebno je prozvao veznjaka Milana, Luku Modrića, prenosi Index.

"Groblje slonova" u Serie A

U isječku objavljenom na društvenim mrežama, Bargiggia je iskusne zvijezde poput Modrića, Edina Džeke i Jamieja Vardyja nazvao "gotovim igračima", slikovito opisujući njihovu prisutnost u ligi kao "groblje slonova".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Modrić u Milanu, Džeko, Vardy… Gotovi igrači. Tko će ti platiti da gledaš groblje slonova? Uzeo si Riccija plativši ga 25 milijuna i igraš s nekim od 40 godina?", zapitao se Bargiggia.

Modrić je nezamjenjiv

Nogometaši Milana odigrali su zasad šest utakmica u Serie A, a statističari su izvukli podatak koji ukazuje na to kako je momčad obrambeno moćna. Ekipa koju trenira Massimiliano Allegri, a iz veznog reda predvodi Luka Modrić, trenutačno je treća na ljestvici talijanskog prvenstva. Primila je zasad samo tri gola i Roma je jedina momčad u ligi koja je primila manje od nje (2).

Modrić, koji je ovog ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, bio je dio Milanove startne postave u svim ligaškim dvobojima. La Gazzetta dello Sport je već pisala da će mu klub ponuditi produženje ugovora, a nakon petog kola u Italiji isticala se statistika kojom je predvodio sve igrače Serie A:

1. u uspješnim dodavanjima (300)

1. u uspješnim dodavanjima na polovici suparnika (169)

1. u dodavanjima između linija (46)

1. u osvojenim posjedima (31)

1. u presijecanjima (10)