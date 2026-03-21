Talijanske vlasti zaplijenile 1.800 kg morskih ježeva iz Hrvatske: "Pratili smo rashladni kombi iz Hrvatske"

Talijanska je obalna straža u koordinaciji s Centrom za kontrolu ribarskih područja Pomorske uprave Trsta, izvela važnu operaciju koja je omogućila zapljenu velike količine morskih ježeva, ukupne mase oko 1.800 kg.

Intervencija je rezultat dugotrajne i precizne obavještajne aktivnosti provedene u tom području, što je omogućilo identifikaciju i praćenje sumnjivih kretanja u blizini grada Villesse u pokrajini Gorica.

Zarada veća od 50 tisuća eura

Talijanske službe pratile su rashladni kombi iz Hrvatske, u kojem je pronađen značajan teret morskih ježeva, namijenjenih za daljnju prodaju u južnoj Italiji. Da je proizvod plasiran na tržište, donio bi nezakonitu dobit veću od 50 tisuća eura.

Provedene istrage pokazale su da riblji proizvod potpuno nedostaje obavezne dokumentacije koju zahtijeva važeće zakonodavstvo o sljedivosti. S obzirom na utvrđene prekršaje, počinitelj je sankcioniran, a cijela količina morskih ježeva zaplijenjena. Nakon toga su još živi primjerci bačeni su natrag u more, čime su pridonijeli zaštiti morskog ekosustava, piše Morski.

Koliku štetu Jadranu su napravili ovi krivolovci?

U 1800 kg morskih ježeva može biti približno 18.000 do 36.000 jedinki, ovisno o njihovoj prosječnoj masi koja se obično kreće između 50 g i 100 g po odraslom primjerku. Ako uzmemo prosjek od 75 g po ježu, u 1800 kg nalazi se oko 24.000 komada.

Morski ježevi u prirodnom staništu (poput Jadrana) obično obitavaju u gustoći od 5 do 10 jedinki po kvadratnom metru.Za populaciju od 24.000 ježeva, potrebna površina bila bi otprilike 2.400 do 4.800 m2 morskog dna.

Uklanjanje tolike količine morskih ježeva može ozbiljno narušiti ravnotežu ekosustava.

Ježevi su ključni biljojedi koji "pasu" alge. Bez njih, brzorastuće alge mogu prekriti stijene i koralje, gušeći druge organizme i smanjujući bioraznolikost.

Oni su važan izvor hrane za mnoge morske predatore poput hobotnica, zvjezdača i određenih vrsta riba (npr. šaraga i podlanice).

Svojim kretanjem i ishranom doprinose kruženju tvari i čistoći podloge na kojoj žive.

U Hrvatskoj je izlov morskih ježeva strogo reguliran Pravilnikom o zaštiti riba i drugih morskih organizama, a ilegalno sakupljanje rezultira visokim novčanim kaznama jer se smatraju vitalnim za zdravlje obalnog ekosustava, piše Morski.