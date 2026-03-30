Tajni detalji razgovora: Putin i Vučić donijeli važnu odluku

Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski razgovarao sa srbijanskim čelnikom Aleksandrom Vučićem, izvijestili su ruski mediji, prenosi Danas.rs.

"Mogu vam samo potvrditi da, da, doista, jedan od razgovora bio je telefonski razgovor s Vučićem", rekao je Peskov, javlja Vzglad, pozivajući se na RIA Novosti.

Na brifingu za medije, Peskov je također istaknuo da su kontakti u vezi s ugovorom o plinu doista u tijeku, javlja TASS. Važeći ugovor o opskrbi ruskim plinom Srbiji trebao je isteći 31. ožujka.

Ranije je Vučić izjavio da su se Srbija i Rusija dogovorile o produljenju ugovora o plinu za još tri mjeseca.

"Upravo sam završio telefonski razgovor s Vladimirom Putinom o medicini, farmakologiji, cjepivima, sudjelovanju ruskih tvrtki u projektima u našoj zemlji. Razgovarali smo doslovno o svim područjima. Dobili smo produljenje ugovora o plinu za još tri mjeseca pod vrlo povoljnim uvjetima", rekao je, javlja RIA Novosti.

Prema njegovim riječima, Srbija će biti druga ili treća zemlja s najnižim cijenama za ovaj energent.

Kako je izjavio predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, Moskva je predana svojim obvezama prema prijateljskim i bratskim zemljama te održava kontakte s Beogradom o pitanjima opskrbe plinom.

Važeći ugovor s "Gazpromom" pokriva više od 80 posto potreba zemlje. Prema riječima generalnog direktora državne tvrtke "Srbija-plin" Dušana Bajatovića, država svakodnevno dobiva deset milijuna kubičnih metara plina.

Kommersant piše da je, osim o plinu, bilo riječi i o suradnji u području farmakologije, energetike i sudjelovanju Rusa u projektima u Srbiji.

Kremlj, napominje Kommersant, još nije potvrdio izjavu predsjednika Srbije o produljenju ugovora. Glasnogovornik predsjednika Ruske Federacije, Dmitrij Peskov, rekao je da može samo potvrditi "da je jedan od razgovora koje je Vladimir Putin vodio bio telefonski razgovor s Vučićem".