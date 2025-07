Svjetska EDM senzacija NERVO stiže direktno s Tomorrowlanda u Split!

Nakon spektakularnog nastupa na glavnoj pozornici Tomorrowlanda, najpoznatijeg festivala elektroničke glazbe na svijetu, globalna EDM atrakcija NERVO dolazi direktno u Split! Ovog petka, 25. srpnja, sestre Miriam i Olivia Nervo stižu u SPACE Pop-Up Club, najnoviju ljetnu party destinaciju smještenu u industrijskom srcu splitske Sjeverne luke, gdje će održati ekskluzivan nastup za domaću i inozemnu publiku željnu svjetskog klupskog iskustva.

NERVO su bez sumnje jedan od najtraženijih DJ i producentskih dueta današnjice. Poznate po eksplozivnoj energiji, megahitovima poput Hold On, You're Gonna Love Again i Like Home, te suradnjama s velikim imenima kao što su David Guetta, Kylie Minogue, Afrojack i Avicii, ove australske sestre već godinama dominiraju top ljestvicama i festivalskim pozornicama diljem svijeta. Nastup u Splitu dolazi samo nekoliko dana nakon njihovog seta pred desecima tisuća ljudi u Belgiji, što čini njihovo gostovanje u Hrvatskoj još posebnijim i aktualnijim.

Koncert se održava u SPACE Pop-Up Clubu, inovativnom i vizualno impresivnom klupskom prostoru koji se nalazi na lokaciji bivšeg cluba Porat. Smješten u industrijskom okruženju splitske Sjeverne luke, SPACE je u svega par tjedana postao najpoželjnije glazbeno odredište Dalmacije, zahvaljujući vrhunskoj produkciji, svjetskim izvođačima i konceptu kluba koji postoji samo jedno ljeto. Kombinacija sirove arhitekture, imerzivnih svjetlosnih instalacija i ekskluzivne atmosfere stvara idealan prostor za one koji traže više od običnog izlaska.

Organizatori poručuju kako je dolazak NERVO-a u Split rezultat višemjesečne suradnje s vodećim svjetskim booking agencijama te dodatno potvrđuje status SPACE-a kao ljetnog klupskog epicentra u regiji. Broj ulaznica za ovaj petak je strogo ograničen, a potražnja je velika posebno među gostima iz Italije, Austrije i Njemačke koji već dolaze organizirano.