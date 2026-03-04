Svi živi su na kalorijskom deficitu. Što je to?

Dolaskom toplijih dana i približavanjem ljeta mnogi počinju razmišljati o promjeni prehrane i gubitku kilograma. Na društvenim mrežama, u razgovorima među prijateljima ili u teretanama sve se češće može čuti ista rečenica: “Na kalorijskom sam deficitu.” Iako je pojam postao vrlo popularan, mnogi zapravo nisu sigurni što to točno znači.

Kalorijski deficit označava stanje u kojem osoba tijekom dana unese manje kalorija nego što ih tijelo potroši. Ljudsko tijelo energiju troši na osnovne životne funkcije poput disanja, rada srca i održavanja tjelesne temperature, ali i na svakodnevne aktivnosti poput hodanja, rada ili vježbanja. Kada unos hrane ne pokriva ukupnu potrošnju energije, tijelo počinje koristiti zalihe energije, najčešće pohranjene u obliku masnog tkiva, što dovodi do postupnog gubitka kilograma.

Zbog toga je kalorijski deficit temelj gotovo svih planova mršavljenja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da deficit ne bi trebao biti prevelik jer to može dovesti do umora, gubitka mišićne mase ili usporavanja metabolizma.

Ne morate smanjiti količinu hrane, smanjite kalorije

Nutricionisti i liječnici najčešće preporučuju umjereni kalorijski deficit od oko 300 do 500 kalorija dnevno. Takav pristup smatra se održivim i sigurnim jer omogućuje postupno mršavljenje, obično između pola kilograma i jednog kilograma tjedno. Veći deficit može ubrzati gubitak kilograma, ali ga je teže dugoročno održati i često dovodi do naglog povratka izgubljene težine.

Važno je pritom naglasiti da kalorijski deficit ne znači nužno drastično smanjenje količine hrane. Stručnjaci često savjetuju kombinaciju umjerenog smanjenja kalorijskog unosa i povećanja tjelesne aktivnosti. Redovita tjelovježba, osobito trening snage i kardio aktivnosti, može povećati potrošnju energije i pomoći u očuvanju mišićne mase tijekom mršavljenja.

Sve veća popularnost ovog pojma uoči ljeta dijelom je posljedica i društvenih mreža, gdje brojni korisnici dijele svoje prehrambene planove, recepte i rezultate mršavljenja. Ipak, nutricionisti podsjećaju da svaka osoba ima drugačije potrebe te da je najvažnije pronaći način prehrane koji je dugoročno održiv i koji ne ugrožava zdravlje.

U konačnici, kalorijski deficit nije kratkoročni trend, nego osnovni princip na kojem se temelji gubitak tjelesne mase. No, kako ističu stručnjaci, ključ uspjeha nije u ekstremnim dijetama, nego u postupnim promjenama navika koje se mogu zadržati i nakon ljeta.