Svi pričaju o Redditu, ali tko ga zaista razumije? Odgovor stiže na novi meetup Digitalne Dalmacije

U suorganizaciji Digitalne Dalmacije i zajednice Marketing Meetup Split stiže novo izdanje meetupa koje ponovno okuplja snažnu splitsku tehnološku zajednicu. Ovoga je puta u fokusu jedna od najutjecajnijih online platformi današnjice - Reddit, mreža o kojoj mnogi imaju mišljenje, ali je rijetki doista razumiju iznutra.

Meetup pod nazivom „Reddit 101” održat će se u četvrtak, 26. veljače 2026., u 18.30 sati u prostoru Županijskoga tehnološkog huba Digitalna Dalmacija na adresi Ruđera Boškovića 25 u Splitu. Ulaz je besplatan, a događaj je namijenjen svima koji žele upoznati osnove platforme, razumjeti njezinu kulturu i otkriti kako sudjelovati u globalnim online zajednicama na kvalitetan i odgovoran način.

Platforma koja oblikuje online rasprave

Reddit je danas globalna mreža s više stotina milijuna aktivnih korisnika tjedno i milijardama mjesečnih posjeta. No iza impresivnih brojki krije se specifičan koncept koji ga jasno razlikuje od klasičnih društvenih mreža.

Za razliku od platformi koje se temelje na osobnim profilima i beskonačnom „scrollanju”, Reddit funkcionira kroz tematske zajednice - takozvane subreddite. Svaki subreddit okuplja korisnike oko određene teme: tehnologije, filmova, znanosti, sporta, putovanja, osobnih iskustava i bezbrojnih drugih interesa. Korisnici postavljaju pitanja, dijele savjete, vode argumentirane rasprave te putem sustava glasovanja (upvote i downvote) odlučuju koji će sadržaj biti najvidljiviji. Upravo taj model zajedničkoga vrednovanja sadržaja stavlja kvalitetan doprinos u prvi plan.

Što donosi „Reddit 101”?

Predavanje će održati Ive Predovan, osnivač i vlasnik agencije Azine te jedan od rijetkih domaćih stručnjaka specijaliziranih upravo za tu zahtjevnu platformu. Dolazi iz svijeta digitalnoga marketinga, gdje je karijeru započeo radom na platformama Google Ads i Meta Ads, razvijajući vještine planiranja, optimizacije i analize kampanja. Kroz performance-projekte izgradio je snažno razumijevanje metrika, budžeta i rezultata, no ubrzo je prepoznao potencijal manje istraženih kanala poput Reddita i Quore.

Za razliku od klasičnih društvenih mreža, na Redditu ne prolaze generičke poruke ni agresivna prodaja. Ondje se cijene argumentirana rasprava, autentičnost i iskrena komunikacija. Upravo to Ive Predovan ističe kao ključ razumijevanja platforme.

Ono što ga dodatno izdvaja jest više od deset godina osobnoga iskustva na Redditu. Razumije kulturu zajednice, nepisana pravila komunikacije i mentalitet korisnika koji jasno razlikuju vrijednost od „marketinga radi marketinga”. Prije tri godine svoje je korisničko iskustvo pretvorio u profesionalni fokus – započeo je s oglašavanjem na Redditu, a aktivnosti proširio i na organsku promociju. Do danas je vodio više od 20 projekata u različitim industrijama, testirajući pristupe i modele komunikacije te upoznajući prednosti i izazove platforme.

Na meetupu će sudionicima ponuditi strukturiran i jasan uvod u svijet Reddita: kako otvoriti i urediti korisnički račun, što su subredditi i kako pronaći relevantne zajednice, kako funkcioniraju objave, komentari i sustav glasovanja, što znači karma i zašto je važna, koja su nepisana pravila ponašanja te kako prepoznati kvalitetan sadržaj i izbjeći dezinformacije.

Prijave i sudjelovanje

Za sudjelovanje je potrebna prijava putem jedne od četiriju aktivnih meetup-grupa Digitalne Dalmacije. Zainteresirani mogu odabrati zajednicu koja im je najbliža prema interesu i prijaviti se putem sljedećih poveznica:

Broj mjesta je ograničen, stoga organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme.