"Sve bih ponovno": Severina danas slavi poseban dan, sve je objavila na društvenim mrežama

Severinin sin, Aleksandar upravo je zakoračio u tinejdžerske godine!

Seve je na svom Instagramu podijelila dirljivu poruku povodom njegovog 14. rođendana, uz videozapis Aleksandra dok je bio beba .Sve je to popraćeno nježnom pjesmom 'Rođeno moje'.

- Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno.

Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj... - napisala je Severina uz emotivan videozapis.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije obožavatelja koji su joj čestitali i komentirali.

- Blagoslovljen bio -piše Matea Vanjorek.

- Nek ti to tvoje malo sad već veliko sunce vječno sja - dodaje drug korisnica Instagrama.

- Sve najbolje prekrasnom dječaku - nižu se komentari.