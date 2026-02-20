Close Menu

"Sve bih ponovno": Severina danas slavi poseban dan, sve je objavila na društvenim mrežama

Čestitamo!

Severinin sin, Aleksandar upravo je zakoračio u tinejdžerske godine!

Seve je na svom Instagramu podijelila dirljivu poruku povodom njegovog 14. rođendana, uz videozapis Aleksandra dok je bio beba .Sve je to popraćeno nježnom pjesmom 'Rođeno moje'. 

- Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno.

Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj... - napisala je Severina uz emotivan videozapis. 

 

 
 
 
 
 
Objava je brzo prikupila brojne reakcije obožavatelja koji su joj čestitali i komentirali.

- Blagoslovljen bio -piše Matea Vanjorek. 

- Nek ti to tvoje malo sad već veliko sunce vječno sja - dodaje drug korisnica Instagrama.

 - Sve najbolje prekrasnom dječaku - nižu se komentari. 

