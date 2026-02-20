"Sve bih ponovno": Severina danas slavi poseban dan, sve je objavila na društvenim mrežama

Severinin sin, Aleksandar upravo je zakoračio u tinejdžerske godine!
Seve je na svom Instagramu podijelila dirljivu poruku povodom njegovog 14. rođendana, uz videozapis Aleksandra dok je bio beba .Sve je to popraćeno nježnom pjesmom 'Rođeno moje'.
- Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno.
Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj... - napisala je Severina uz emotivan videozapis.
Objava je brzo prikupila brojne reakcije obožavatelja koji su joj čestitali i komentirali.
- Blagoslovljen bio -piše Matea Vanjorek.
- Nek ti to tvoje malo sad već veliko sunce vječno sja - dodaje drug korisnica Instagrama.
- Sve najbolje prekrasnom dječaku - nižu se komentari.