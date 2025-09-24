Svaki vozač bi trebao znati ovaj trik za provjeru guma

Mnogi poznaju taj problem: približava se sezonska zamjena guma, ali kako znati hoće li gume izdržati još jednu sezonu? Odgovor se doslovno nalazi u vašem novčaniku. Uz običan euro možete brzo i pouzdano provjeriti dubinu profila. Trik se temelji na točnim dimenzijama ruba novčića i iznenađujuće je precizan.

Test s novčićem od 1 eura za ljetne gume

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zlatni rub na novčiću od 1 eura ima točno tri milimetra. Držite novčić okomito u sredini utora profila: ako zlatni rub potpuno nestane u profilu, vaše ljetne gume još uvijek imaju dovoljnu dubinu. Ako je zlatni rub vidljiv, vrijeme je da razmislite o novim gumama. Ova metoda temelji se na preporuci stručnjaka koji savjetuju minimalnu dubinu profila od tri milimetra za ljetne gume.

Zimske gume zahtijevaju više: Test s novčićem od 2 eura

Za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima obično se preporučuje minimalna dubina profila od četiri milimetra. Ovdje na scenu stupa novčić od 2 eura: njegov srebrni rub širok je točno četiri milimetra. Princip je isti – ako srebrni rub potpuno nestane u utoru, vaše zimske gume još su uvijek spremne za upotrebu.

Zašto zakonski minimum nije dovoljan

Iako zakon propisuje minimalnu dubinu profila od 1,6 milimetara, stručnjaci upozoravaju da je to prenisko. ADAC-ova testiranja pokazala su da zakonska granica nudi samo minimum sigurnosti. Na mokroj cesti, snijegu ili bljuzgavici situacija postaje opasna već kad profil padne ispod četiri milimetra. Tko bude uhvaćen s istrošenim gumama, riskira kaznu od 60 eura i jedan kazneni bod u Flensburgu.

Profesionalno mjerenje ostaje zlatni standard

Trik s novčićem izvrstan je za brzu preliminarnu provjeru, ali ne može zamijeniti precizno mjerenje. Za točne rezultate stručnjaci preporučuju posebne mjerače dubine profila, koji se mogu kupiti već za nekoliko eura. Važno: mjerite na više mjesta na gumi jer se profil ne troši ravnomjerno, piše Fenix Magazin.