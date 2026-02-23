Sutra se provodi miniranje nadomak Splita. Ne brinite, sve je pod kontrolom

Kamenolom Križice nalazi se na području Općine Dugopolje i predstavlja važno mjesto za vađenje kamenih materijala, prvenstveno za građevinsku industriju. U kamenolomu se eksploatira lokalni kamen koji se koristi za proizvodnju agregata, betona i drugih građevinskih materijala.

Radovi u kamenolomu uključuju iskapanje, drobljenje i preradu kamena, a povremeno se provode i kontrolirana miniranja za razbijanje većih stijena. Kamenolom posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša i sigurnosti, te nastoji minimalizirati utjecaj na okolnu zajednicu i prirodu.