Sutra se provodi miniranje nadomak Splita. Ne brinite, sve je pod kontrolom

Pažnja!
Temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima, iz tvrtke Geofon obavještavaju građane da će sutra, 24. veljače, u vremenu od 7:45 do 18:00 sati, provoditi miniranje u kamenolomu Križice na području Općine Dugopolje, javlja Ferata. 

Kamenolom Križice nalazi se na području Općine Dugopolje i predstavlja važno mjesto za vađenje kamenih materijala, prvenstveno za građevinsku industriju. U kamenolomu se eksploatira lokalni kamen koji se koristi za proizvodnju agregata, betona i drugih građevinskih materijala.

Radovi u kamenolomu uključuju iskapanje, drobljenje i preradu kamena, a povremeno se provode i kontrolirana miniranja za razbijanje većih stijena. Kamenolom posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša i sigurnosti, te nastoji minimalizirati utjecaj na okolnu zajednicu i prirodu.

 

