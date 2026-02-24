Šuta posjetio Kocunar: Razmotrena su aktualna infrastrukturna i komunalna pitanja na području kotara

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta sa suradnicima održao je radni sastanak s vijećnicima Gradskog kotara Kocunar na kojem su razmotrena aktualna infrastrukturna i komunalna pitanja na području kotara.

Dogovorena je sanacija Kocunarskog prilaza II, dok je u vezi s uklanjanjem objekta (barake) na spoju Kijevske ulice i Zagorskog puta istaknuto kako je parcelacijski elaborat u izradi. Po njegovu dovršetku uslijedit će daljnji koraci u postupku izvlaštenja, s ciljem realizacije novog prometnog izlaza iz kvarta.

Na sastanku se razgovaralo i o potrebi sanacije potpornog zida na raskrižju Velebitske i Mosećke ulice. Stručne službe izaći će na teren kako bi izradile procjenu postojećeg stanja i definirale potrebne zahvate.

Sastanak je održan radi bolje koordinacije i nastavka rješavanja prioritetnih projekata na području Gradskog kotara Kocunar, javili su iz Grada Splita.