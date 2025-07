Šušnjar: "Thompson je bio zabranjivan, sad nije. Tome je značajno pridonio DP"

Ulazak Domovinskog pokreta u vladu značajno je pridonio promjeni narativa oko Marka Perkovića Thompsona, rekao je u emisiji RTL Danas DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Oko Thompsona se sad jako puno priča i razgovara, puno je priloga i naslova. Ja bih samo htio reći da to nekad nije bilo tako. Thompson je bio zabranjivan, isključivali su mu mikrofone. Drago mi je da je došlo do zaokreta. Mislim da je sudjelovanje Domovinskog pokreta u vlasti zadnjih godinu dana tome značajno doprinijelo. To su vrijednosti koje zastupamo, a to su obitelj, domovina, suverenitet koji ću ja graditi kao ministar gospodarstva", rekao je Šušnjar.

Najavio je da će možda i on u subotu biti na koncertu na Hipodromu.

"Ja imam određenih ministarskih obveza u Dalmaciji, ako završim na vrijeme – bit ću na Hipodromu", rekao je Šušnjar.

"Inflacija će na razini godine biti niža nego trenutno"

Ranije je Šušnjar odgovarao na pitanja o novom rastu inflacije, trećem najvećem u EU. Ponovno je hvalio mjere vlade i, kao i ranije, najavljivao smirivanje inflacije.

"Naše je gospodarstvo ciklično. Imamo jako dobre rezultate u turizmu u predsezoni i ključnom dijelu sezone, povećan je broj gostiju i tu se događa susret ponude i potražnje - ponuda ostaje ista kao i cijelu godinu, a potražnja drastično raste zbog dolaska turista. Mi imamo i negativne efekte turizma i to je jedna od njih, iako do kraja godine mislim da će se to iznivelirati i da će, na prosjeku cijele godine, inflacija biti niža nego je trenutno", rekao je Šušnjar.