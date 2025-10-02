Sunčana elektrana Gala-Obrovac Sinjski zasada je zaustavljena

Povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Gala-Obrovac Sinjski na sjednici održanoj u srijedu 1. listopada u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije nije usvojilo mišljenje o prihvatljivosti zahvata.

Nakon višesatne rasprave na sjednici, u kojoj je predstavnica Udruge Biom Lora Rajić sudjelovala u vidu zainteresirane javnosti, postalo je očito da bi brojni potencijalno štetni utjecaji ovog zahvata bili istraženi tek nakon početka realizacije projekta. Na koncu sjednice, Povjerenstvo nije usvojilo mišljenje o prihvatljivosti zahvata jer, iako je 5 članova glasalo “za”, a 4 “protiv”, zbog izostanka jednog člana nije postignuta potrebna natpolovična većina od 6 glasova.

Udruga Biom zadovoljna je ishodom sjednice i činjenicom da su četvero članova Povjerenstva uvažili upozorenja stručnjaka, predstavnika civilnog društva i lokalne zajednice, koji su se snažno usprotivili zahvatu i iznimno nekvalitetnoj, površno izrađenoj Studiji o procjeni utjecaja na okoliš. No, zabrinjavajuće je da je projekt bio udaljen samo jedan glas od dobivanja pozitivnog mišljenja. Udruga Biom još je u ožujku ove godine, u svojim komentarima dostavljenima Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, ukazala na niz propusta, nedosljednosti i kontradikcija u sadržaju same Studije.

Studija, koja je trebala procijeniti utjecaje zahvata na okoliš – a koji uključuje krčenje šume i druge vegetacije na čak 250 hektara unutar područja ekološke mreže HR5000028 Dinara i HR1000028 Dinara, neposredno uz granice Parka prirode Dinara – zaključila je da “na području uže zone planiranog zahvata nije zabilježena niti jedna strogo zaštićena biljna vrsta”. No, kratak terenski izlazak Hrvatskog botaničkog društva, Hrvatskog planinarskog saveza i Udruge Biom pokazao je suprotno – područje obiluje zaštićenim, strogo zaštićenim i endemskim vrstama, poput srednje krkavine, dugocvjetne lužarke, kaćuna i jadranske perunike. Uz to, toponimi u Studiji djelomično su kopirani iz druge studije, a speleološki objekti nisu istraženi, već se spominju tek površno u Mjerama zaštite bioraznolikosti.

Analiza potencijala za ispašu također je izrađena površno – iako se navodi mogućnost kontrolirane ispaše unutar ograđenog dijela elektrane, pogrešno se sugerira da je to moguće i za krave i koze, iako je u praksi provedivo isključivo za ovce. U tom području, međutim, lokalni stočari uzgajaju upravo krave i koze, o čemu Studija nije vodila računa.

Na sjednici je rečeno da je ovlaštenik naknadno doradio mjere ublažavanja utjecaja na okoliš, a da Zavod za zaštitu okoliša i prirode smatra kako su utjecaji na ciljne vrste i staništa sada dovoljno ublaženi. Međutim, izmjene Studije te nove procjene utjecaja i mjere nikada nisu javno objavljene, čime je javnost ostala uskraćena za uvid i mogućnost komentiranja njihove točnosti i učinkovitosti, iako je imala važnu ulogu u ukazivanju na propuste u prvotnoj verziji Studije.

Posebno zabrinjava činjenica da u sastavu Povjerenstva nije bio nijedan stručnjak za vode, iako se zahvat planira svega 1,5 km iznad vodocrpilišta Kosinac, koje opskrbljuje pitkom vodom cijelu Cetinsku krajinu. Lokacija se nalazi na poroznom krškom terenu koji lako propušta onečišćujuće tvari u podzemne vode. Ne smije se zanemariti ni snažno protivljenje lokalnog stanovništva i jedinica lokalne samouprave, što se odrazilo i u glasovanju. Ovo dodatno otvara pitanje demokratske legitimnosti procesa – lokalna zajednica i njihove izabrane vlasti imaju pravo odlučivati o razvoju svog kraja, a ne da im se budućnost kroji isključivo u Zagrebu, bez stvarnog uvažavanja njihovih stavova i potreba.

“Nedopustivo je da Studija utjecaja na okoliš previdi postojanje strogo zaštićenih botaničkih vrsta, speleoloških objekata te potencijalno katastrofalan utjecaj na važno izvorište vode. Nadamo se da će ovo iskustvo ubuduće dovesti do kvalitetnije izrade studija, koje neće biti površne, već temeljite – s jasnim metodologijama, smislenim mjerama zaštite te punim poštivanjem nacionalnog zakonodavstva i europskih direktiva u području zaštite prirode i okoliša. Također se nadamo da će se postrožiti kriteriji za prihvaćanje studija, odnosno da će one doista služiti procjenama potencijalnih rizika za naš okoliš, a ne biti sredstvo za davanje zelenog svjetla štetnim projektima radi privatnog profita,” izjavila je Lora Rajić, stručna suradnica za politike i zagovaranje u Udruzi Biom.

Ključnu ulogu o ovom procesu odigrala je lokalna zajednica, koja se aktivno uključila u proces javnog savjetovanja, samostalno se organizirala za aktivnosti istraživanja na terenu i time obranila ovo područje. “Međutim, u Hrvatskoj i dalje postoji ozbiljan izazov kada je riječ o pravovremenom informiranju i sudjelovanju javnosti u ključnim procesima koji se tiču njihovog okoliša. Ovakav postupak izrade i izmjene Studije nažalost je još jedan dokaz niza problema na koji javnost nailazi kada se i želi uključiti – ključne informacije su nedostupne i nejasne, a procesi odlučivanja tajni. Čestitamo građanima Gale, Obrovca Sinjskog i Sinja”, naglasila je Ivana Selanec, izvršna direktorica Udruge Biom.